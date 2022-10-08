Судьи ошибочно засчитали гол Юрова в матче с «Авангардом». Шайба не пересекла линию ворот

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по заброшенной шайбе нападающего «Металлурга» Данилы Юрова.

«На 57-й минуте матча «Авангард» — «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка — шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам и болельщикам за данный эпизод», — говорится в сообщении департамента лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в Омске на «G-Drive Арене» местный «Авангард» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).