«Нефтехимик» одержал шестую победу подряд, обыграв «Автомобилист» на своём льду

В Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Эта победа стала шестой подряд для «Нефтехимика», до этого было 10 поражений подряд на старте сезона.

В первом периоде на девятой минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Энтони Камара с передачи Евгения Митякина. На 16-й минуте первого периода счёт сравнял нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов с передач Ефима Гуркина и Олега Ли.

В конце второго периода вывел гостей вперёд форвард Георгий Белоусов с передач Анатолия Голышева и Никиты Трямкина. Через две минуты вновь сделал счёт равным защитник хозяев Михаил Сидоров с передач Андрея Чивилёва и Михаила Назарова.

На девятой минуте третьего периода вывел «Нефтехимик» вперёд Андрей Белозёров с передач Андрея Чивилёва и Владислава Леонтьева. Через 22 секунды форвард «Нефтехимика» Энтони Камара с передач Павла Порядина и Евгения Митякина сделал счёт 4:2. На 12-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте защитник гостей Ник Эберт с передач Анатолия Голышева и Брукса Мэйсека.

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Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с челябинским «Трактором» 11 октября в 19:00 мск. «Автомобилист» примет дома нижегородское «Торпедо» 11 октября в 17:00 мск.