«Офигел ли я от гола? Однозначно». Знарок — о фантастическом проходе Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:3).

«Несмотря на поражение, моё профессиональное мнение, что половина предыдущей игры и сегодняшняя мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок никто не играет, не хватило голов, моменты создавали неплохие.

Мы планировали по-другому сыграть в третьем периоде, но отдельные ошибки отдельных игроков нам не позволили это сделать. На девятой минуте перешли в три звена, надо было вытаскивать матч. Наверное, не до конца хватило, хотя не скажу, что команда была подсевшей. Не думаю, что физика подвела.

Шипачёв и Радулов не выходили последние минуты, просто не успели поменяться. За 2.40 думали, пустим звено Глухова. Было задание поменяться, но они вошли в зону и не успели.

Нет, конечно, нельзя говорить о кризисе. Вы что? Я же начал разговор с того, что последние две игры вижу то, что я от них хочу. Единственное – убрать ошибки и улучшить реализацию. Это уже психология. Я не такой сильный психолог, но, наверное, да, это моя работа. Сейчас главное – не результат, а игра. Команда всё равно попадёт в плей-офф? Думаю, да, мне деваться некуда.

А у вас какая реакция была на гол Галимова? Офигели? Однозначно. Конечно, я тоже. Такие голы запоминаются. Дай бог, чтобы он в следующей игре так же сделал. Он играть может, у него хорошие руки, голова, хорошо катается. Будет на следующий год ещё лучше играть.

Работа в трансферном направлении ведётся. Нам нужны игроки и в оборону, и в атаку.

Не в курсе, что с Юдиным, врачи ещё не подходили. Но если доиграл, наверное… Сейчас пока горячий, завтра будет видно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.