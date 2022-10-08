Дубль Нидеррайтера принёс победу «Нэшвиллу» в вынесенном матче с «Сан-Хосе»

В Праге на «О2-Арене» завершился второй матч в рамках Глобальной серии НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» встречался с «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) одержали «хищники».

В первом периоде на 15-й минуте счёт в матче открыл форвард «акул» Люк Канин с передач Оскара Линдблома и Марио Ферраро.

На пятой минуте второго периода нападающий «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер с передач Райана Джохансена и Романа Йози счёт сравнял. Спустя девять секунд вновь вывел «Сан-Хосе» вперёд Логан Кутюр с передач Стивена Лоренца и Марио Ферраро. На седьмой минуте второго периода сделал счёт равным форвард «хищников» Филип Форсберг с передач Мэтта Дюшейна и Микаэля Гранлунда. На 13-й минуте второго периода вывел номинальных гостей вперёд Нино Нидеррайтер с передач Ээли Толванена и Райана Макдоны.

В третьем периоде команды голов не забили.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился двумя минутами штрафа. Форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Сан-Хосе Шаркс» проведёт дома с «Каролиной» в ночь на 15 октября в 5:30 мск. «Нэшвилл» сыграет на своём льду с «Далласом» в ночь на 14 октября в 3:30 мск.