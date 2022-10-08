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Дубль Нидеррайтера принёс победу «Нэшвиллу» в вынесенном матче с «Сан-Хосе»

Дубль Нидеррайтера принёс победу «Нэшвиллу» в вынесенном матче с «Сан-Хосе»
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В Праге на «О2-Арене» завершился второй матч в рамках Глобальной серии НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» встречался с «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) одержали «хищники».

В первом периоде на 15-й минуте счёт в матче открыл форвард «акул» Люк Канин с передач Оскара Линдблома и Марио Ферраро.

На пятой минуте второго периода нападающий «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер с передач Райана Джохансена и Романа Йози счёт сравнял. Спустя девять секунд вновь вывел «Сан-Хосе» вперёд Логан Кутюр с передач Стивена Лоренца и Марио Ферраро. На седьмой минуте второго периода сделал счёт равным форвард «хищников» Филип Форсберг с передач Мэтта Дюшейна и Микаэля Гранлунда. На 13-й минуте второго периода вывел номинальных гостей вперёд Нино Нидеррайтер с передач Ээли Толванена и Райана Макдоны.

В третьем периоде команды голов не забили.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился двумя минутами штрафа. Форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2022, суббота. 21:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Канин (Линдблом, Ферраро) – 14:24 (5x4)   1:1 Нидеррайтер (Джохансен, Йози) – 24:35 (5x5)   2:1 Кутюр (Лоренц, Ферраро) – 24:45 (5x5)   2:2 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 26:29 (5x5)   2:3 Нидеррайтер (Толванен, Макдона) – 32:13 (5x5)

Следующий матч «Сан-Хосе Шаркс» проведёт дома с «Каролиной» в ночь на 15 октября в 5:30 мск. «Нэшвилл» сыграет на своём льду с «Далласом» в ночь на 14 октября в 3:30 мск.

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