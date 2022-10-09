Вратарь «Анахайма» Гибсон получил травму в выставочном матче с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон получил травму в выставочном матче с «Лос-Анджелесом», сообщает официальный сайт клуба. Матч закончился победой «королей» со счётом 6:3.



29-летний американец получил травму верхней части тела и уступил место в воротах Энтони Столарцу после первого периода. Голкипер отразил 16 бросков по своим воротам из 19.

Контракт Гибсона с кэпхитом $ 6,4 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027. Соглашение сроком на восемь лет и с зарплатой $ 51,2 млн между игроком и командой было подписано в 2018 году. В регулярном сезоне НХЛ – 2021/2022 голкипер провёл 56 матчей, пропуская в среднем 3,19 шайбы и отражая 90,4% бросков. Всего на счету Гибсона 378 игр в рамках НХЛ, он отразил 91,5% бросков, коэффициент надёжности — 2,67.

«Анахайм» проведёт первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 октября против «Сиэтла».