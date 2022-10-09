Главный тренер «Калгари» Саттер прокомментировал подписание нового контракта с клубом

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер прокомментировал подписание нового контракта с клубом, рассчитанного до завершения сезона-2024/2025.

«Когда я пришел сюда, то пообещал, что мы снова всё исправим. Это не делается за один год. Это долгий путь. Чтобы стать претендентом на титул, нужна стабильность. Кроме того, нужно создать свою идентичность или стиль игры. Должно быть ядро команды, состоящее из игроков, которые хотят быть здесь надолго.

Все эти составляющие определяют на итоговый успех. Я же несу ответственность за то, чтобы всё было в порядке», – приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 годы и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 годы Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.