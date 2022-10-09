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«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Северстали» по буллитам в гостях

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Северстали» по буллитам в гостях
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде на пятой минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. На девятой минуте первого периода счёт сравнял защитник «Трактора» Сергей Телегин с передач Никиты Тертышного и Владимира Ткачёва. На 16-й минуте первого периода гостей вывел вперёд Илья Карпухин с передачи Андрея Стася. На последней минуте первого периода восстановил равенство в счёте защитник «Северстали» Михаил Тихонов с передачи Максима Колмыкова.

На седьмой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Денисов. Через две минуты счёт 3:3 сделал нападающий гостей Антон Бурдасов с передач Сергея Калинина и Алексея Бывальцева.

В третьем периоде и овертайме голов команды не забили. В буллитной серии лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Даниила Вовченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Суворов (Иванцов) – 04:45 (5x4)   1:1 Телегин (Тертышный, Ткачёв) – 08:00 (5x5)   1:2 Карпухин (Стась) – 15:39 (5x5)   2:2 Тихонов (Колмыков) – 19:08 (5x5)   3:2 Денисов – 26:15 (5x5)   3:3 Бурдасов (Калинин, Бывальцев) – 28:02 (5x5)   4:3 Вовченко – 65:00 (ПБ)

Следующий матч «Северсталь» проведёт на выезде с московским «Динамо» 12 октября (19:30 мск). «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 11 октября (19:00 мск).

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