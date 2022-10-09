«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Северстали» по буллитам в гостях

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В первом периоде на пятой минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. На девятой минуте первого периода счёт сравнял защитник «Трактора» Сергей Телегин с передач Никиты Тертышного и Владимира Ткачёва. На 16-й минуте первого периода гостей вывел вперёд Илья Карпухин с передачи Андрея Стася. На последней минуте первого периода восстановил равенство в счёте защитник «Северстали» Михаил Тихонов с передачи Максима Колмыкова.
На седьмой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Денисов. Через две минуты счёт 3:3 сделал нападающий гостей Антон Бурдасов с передач Сергея Калинина и Алексея Бывальцева.
В третьем периоде и овертайме голов команды не забили. В буллитной серии лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Даниила Вовченко.
Следующий матч «Северсталь» проведёт на выезде с московским «Динамо» 12 октября (19:30 мск). «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 11 октября (19:00 мск).
- 9 октября 2022
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:31
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57
-
12:06
-
11:38
-
11:10
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:39
-
09:22
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
06:06
-
04:43
-
04:37
-
04:29