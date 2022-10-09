Тренер «Спартака» Миронов: о реваншах не думали, на каждую игру выходим только побеждать

Главный тренер ХК «Спартак» Москва Борис Миронов прокомментировал поражение в матче с «Витязем» (1:2 Б).
«На протяжении всего матча команды держали друг друга в тонусе. Так сложилось, что 1:1 – в овертайме могли забить при смене вратаря, не попали в пустые ворота… Да, мало голов, но азарт присутствовал. Буллиты – «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее. Мы не думали о реваншах, на каждую игру выходим только с одной целью – победить, вне зависимости от прошлых матчей. Конечно, мы разбирали соперника, чтобы не допустить ошибок прошлого матча, неделю назад, – что-то сегодня получилось, забили в большинстве.
Конечно, нужно забивать больше, как только забиваем три-четыре шайбы – выигрываем, одного гола нам мало, будем концентрироваться на реализации моментов. Подтащили сегодня оба вратаря – как говорится, это «половина команды». Наши ребята уверены в Патрике – знают, что он будет ловить, и эта уверенность передаётся всей команде. Конечно, ответственность за результат у нас коллективная, выигрываем и проигрываем все вместе. Послезавтра встретимся с «Витязем» вновь, будем готовы», — цитирует Миронова сайт «Спартака».
- 9 октября 2022
-
21:02
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:18
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:31
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57
-
12:06
-
11:38
-
11:10
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:39
-
09:22
-
08:50
-
08:40