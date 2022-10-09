Тренер «Спартака» Миронов: о реваншах не думали, на каждую игру выходим только побеждать

Главный тренер ХК «Спартак» Москва Борис Миронов прокомментировал поражение в матче с «Витязем» (1:2 Б).

«На протяжении всего матча команды держали друг друга в тонусе. Так сложилось, что 1:1 – в овертайме могли забить при смене вратаря, не попали в пустые ворота… Да, мало голов, но азарт присутствовал. Буллиты – «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее. Мы не думали о реваншах, на каждую игру выходим только с одной целью – победить, вне зависимости от прошлых матчей. Конечно, мы разбирали соперника, чтобы не допустить ошибок прошлого матча, неделю назад, – что-то сегодня получилось, забили в большинстве.

Конечно, нужно забивать больше, как только забиваем три-четыре шайбы – выигрываем, одного гола нам мало, будем концентрироваться на реализации моментов. Подтащили сегодня оба вратаря – как говорится, это «половина команды». Наши ребята уверены в Патрике – знают, что он будет ловить, и эта уверенность передаётся всей команде. Конечно, ответственность за результат у нас коллективная, выигрываем и проигрываем все вместе. Послезавтра встретимся с «Витязем» вновь, будем готовы», — цитирует Миронова сайт «Спартака».