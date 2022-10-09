Нападающего «Колорадо» Мальцева выставили на драфт отказов

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём «твиттере».

Российский игрок прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале.

«Всем спасибо на добром слове, но не зря я вчера писал «по текущей ситуации». Опыт определённый имеется.



В общем, сегодня уже почти переоделся на треньку, как заходит наш коуч и зовёт наверх, в офис. Ну тут уже всё понятно, что не премию выписывать. Комфер успеет поправиться к старту сезона, в заявке 20 игроков, поэтому меня тоже выставили на обязательную в таких случаях процедуру драфта отказов. Если не заберут, то здесь меня на этом этапе видят в АХЛ. Правда, на этот случай у меня тоже есть некоторые опции в контракте.



Не знаю, как всё сложится. В принципе, летом определённый интерес ко мне был от некоторых клубов. Посмотрим. Пока всё не очень понятно, с агентом ещё не связывался.



Всё равно драфт отказов – новый опыт. В таком положении не бывал ещё, даже интересно, что из этого выйдет. 24 часа идут».

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провёл за «лавин» 18 матчей и не отметился результативными баллами.

Ранее стало известно, что Мальцев попал в основной состав команды на новый сезон НХЛ.