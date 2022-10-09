Наставник минского «Динамо» Вудкрофт: не получилось начать игру по нашему плану

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:5).
«Разочарованы результатом. Не получилось начать игру по нашему плану, местами сыграли несобранно и упустили пару моментов. Затем постепенно вернулись в игру, у нас стало лучше получаться контролировать шайбу и догонять соперника по счёту. Это была достаточно сложная, но довольно равная игра с очень сильным соперником, играющим в интенсивный хоккей с быстрыми перемещениями. К тому же болельщики «Торпедо» придавали хороший импульс нашему оппоненту. В третьем периоде хотели сыграть ещё лучше, но удаление за игру высоко поднятой клюшкой сломало наш план. Можно сказать, это и сделало результат сегодня. Мы бились до конца, хотели сравнять счёт. Уступая в шайбу, пришлось рисковать и снимать вратаря. Но пропустили в пустые, к сожалению, такое бывает. Главное, что сражались до последней секунды.
В чём, на мой взгляд, ключевая разница с прошлым матчем с «Торпедо», кроме четырёхминутного удаления? В любом случае удаление очень сильно повлияло на игру. Все эти четыре минуты тратили энергию на защиту вместо того, чтобы созидать и создавать голевые моменты. В равной игре это сделало разницу: где-то не так внимательно сыграли на «бампере», позволили сопернику забрасывать.
Было ощущение, что игрокам не хватает сил и свежести в концовке? Надо будет ещё посмотреть повтор этого момента. Если разбирать второй гол, был контроль шайбы в нейтральной зоне соперником, активно прессинговали, после чего неудачная смена, поэтому так и пропустили.
Не думаю, что это нехватка энергии. Скорее всего, «Торпедо» защищалось очень хорошо. К тому же они играли агрессивно — это их стиль. У команды Ларионова огромный опыт при игре «пять на шесть». Брали тайм-аут, когда снимали вратаря, поэтому у ребят было время передохнуть. Первая шайба с пустыми воротами стала последствием неудачной игры на вбрасывании, а во второй шайбе уже «Торпедо» активно и агрессивно сыграло», — приводит слова Вудкрофта сайт минского «Динамо».
- 9 октября 2022
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