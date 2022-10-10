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Защитник «Вашингтона» Орлов рассказал о своём состоянии. Он пропустил последний матч

Защитник «Вашингтона» Орлов рассказал о своём состоянии. Он пропустил последний матч
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о своём состоянии здоровья. Хоккеист получил повреждение нижней части тела и пропустил последнюю предсезонную встречу с «Коламбус Блю Джекетс». После матча с «Детройт Ред Уингз» он почувствовал себя не особо хорошо, поэтому два дня провёл вне тренировок.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё, кажется, практически в норме, и у меня есть ещё пара дней, чтобы почувствовать себя более готовым и подготовиться к первой большой встрече сезона», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч «Вашингтона» в новом сезоне состоится в ночь с 12 на 13 октября и начнётся в 2:00 мск.

В прошлом сезоне россиянин провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 очков (12+23). В плей-офф на его счету была одна результативная передача в шести встречах.

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