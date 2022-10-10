Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии старта сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку клуба. Об этом сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Как отмечает североамериканский обозреватель, капитан «столичных» взял день отдыха для восстановления.
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.
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