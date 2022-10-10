Аналитик НХЛ: вы знаете, откуда Овечкин щёлкает. Вы просто не знаете, куда он попадёт…

Аналитик NHL Network Кевин Уикс прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших игроков НХЛ в будущем сезоне. Капитан «столичных» занял 10-е место в рейтинге.
«Он ставит вратарей в тупик так же, как питчер ставит в тупик отбивающих. Вы знаете, откуда он щёлкает, — вы просто не знаете, куда он попадёт.… Обычно он бросает из знаменитого офиса Ови, но Алекс может забивать голы самыми разными способами», — приводит слова Уикса официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне Овечкин забросил 50 шайб в рамках регулярного чемпионата, суммарно набрав 90 результативных баллов. Россиянин проводил на льду в среднем 20 минут 34 секунды, он был вторым по числу бросков в рамках всей минувшей регулярки (334).
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