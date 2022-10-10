И. Воробьёв о информации про запрос обмена от Голдобина: первый раз слышу

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал запрос Николая Голдобина на обмен.
«Сообщали ли мне Сергей Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») и Сергей Исаков (агент игрока в КХЛ. — Прим. «Чемпионата») про желание Николая Голдобина об обмене? Первый раз об этом слышу», — сказал Воробьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, сегодня стало известно, что агент Николая Голдобина в КХЛ Сергей Исаков обратился к руководству магнитогорского «Металлурга» с просьбой об обмене игрока.
Голдобин в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «магнитку». 27-летний форвард забросил два гола и отдал три результативные передачи.
В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 38 очков в 42 матчах — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
- 10 октября 2022
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