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Агент Голдобина заявил, что запросил обмен своего клиента из «Металлурга»

Агент Голдобина заявил, что запросил обмен своего клиента из «Металлурга»
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Агент Николая Голдобина в КХЛ Сергей Исаков заявил, что обратился к руководству магнитогорского «Металлурга» с просьбой об обмене игрока.

«Да, это правда. Мы с моим клиентом Николаем Голдобиным обратились напрямую к спортивному директору «Металлурга» Сергею Гомоляко с просьбой об обмене. У нас парень сидит, он что, в прошлом сезоне плохо играл за «Металлурга» или это плохой хоккеист? Его просто посадили в этом сезоне и всё. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе, мы хотим обмена», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Голдобин в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «магнитку». 27-летний форвард забросил два гола и отдал три результативные передачи.

В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 38 очков в 42 матчах — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

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