«Сказал судье: «Дядя, вон она лежит». Муранов — о курьёзной шайбе в ворота «Магнитки»

Форвард московского «Динамо» Иван Муранов прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:1), а также курьёзный гол в моменте с вратарём «Магнитки» Эдди Паскуале.

«Начало было тяжёлым. Кажется, до первой ошибки играли. Момент туда — момент сюда. У них был шанс забить, и у нас. Раш (Дмитрий Рашевский. — Прим. «Чемпионата»), конечно, хорошо разобрался, а Оди (Эрик О'Делл. — Прим. «Чемпионата») выдал — просто сказка. Завладели преимуществом и довели игру до победы.

С чем связано, что у нас часто первые периоды заканчиваются со счётом 0:0? Если честно — ни с чем. Моментов очень много создаём, можно по две-три шайбы только в первом периоде забивать. Где-то нам не везёт.

Ситуация с моим первым голом в матче? Бросил, шайба отлетела вратарю в спину, я поехал за ворота… Всё видел с метра. Потом судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит, посмотри, пожалуйста». Он на меня смотрит и показывает, что да. Потом, правда, всё равно пошли смотреть.

Почему не получилось оформить хет-трик? С Оди не разобрались немного.

Придавал злости тот факт, что не побеждали в Магнитогорске ровно 11 лет? Да, нам сказали перед игрой. Они ещё в программке об этом написали», — приводит слова Муранова сайт московского «Динамо».