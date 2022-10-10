«Сказал судье: «Дядя, вон она лежит». Муранов — о курьёзной шайбе в ворота «Магнитки»

Форвард московского «Динамо» Иван Муранов прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:1), а также курьёзный гол в моменте с вратарём «Магнитки» Эдди Паскуале.
«Начало было тяжёлым. Кажется, до первой ошибки играли. Момент туда — момент сюда. У них был шанс забить, и у нас. Раш (Дмитрий Рашевский. — Прим. «Чемпионата»), конечно, хорошо разобрался, а Оди (Эрик О'Делл. — Прим. «Чемпионата») выдал — просто сказка. Завладели преимуществом и довели игру до победы.
С чем связано, что у нас часто первые периоды заканчиваются со счётом 0:0? Если честно — ни с чем. Моментов очень много создаём, можно по две-три шайбы только в первом периоде забивать. Где-то нам не везёт.
Ситуация с моим первым голом в матче? Бросил, шайба отлетела вратарю в спину, я поехал за ворота… Всё видел с метра. Потом судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит, посмотри, пожалуйста». Он на меня смотрит и показывает, что да. Потом, правда, всё равно пошли смотреть.
Почему не получилось оформить хет-трик? С Оди не разобрались немного.
Придавал злости тот факт, что не побеждали в Магнитогорске ровно 11 лет? Да, нам сказали перед игрой. Они ещё в программке об этом написали», — приводит слова Муранова сайт московского «Динамо».
- 10 октября 2022
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:02