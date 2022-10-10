«Вегас» подписал трёхлетний контракт с защитником Николасом Хагом

«Вегас Голден Найтс» в своём «твиттере» объявил о подписании трёхлетнего соглашения с канадским защитником Николасом Хагом.

Сумма сделки 23-летнего игрока, находившегося в статусе ограниченно свободного агента, и клуба оценивается в $ 2,3 млн за сезон. Общая сумма сделки – $ 6,9 млн.

В прошлом сезоне Хаг набрал 14 (4+10) очков при полезности «+6» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем он проводил на льду 18:38.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Хаг провёл 142 игры в регулярном сезоне, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20».

Николас Хаг был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги во втором раунде под общим 34-м номером командой «Вегас Голден Найтс».