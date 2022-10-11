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В НХЛ остался лишь один игрок без контракта — форвард «Оттавы» Форментон

В НХЛ остался лишь один игрок без контракта — форвард «Оттавы» Форментон
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Форвард «Оттавы» Алекс Форментон остался единственным игроком без контракта на сезон-2022/2023 Национальной хоккейной лиги.

У Форментона действовал трёхлетний контракт с «Оттавой» с сезона-2019/2020. В текущем году он закончился.

Форментон провёл в Национальной хоккейной лиге 109 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-9». При этом форвард набрал 71 минуту штрафа.

23-летний канадский форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году во втором раунде под общим 47 номером клубом «Оттава Сенаторз».

«Оттава Сенаторз» начнёт регулярный сезон Национальной хоккейной лиги гостевым матчем с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 14 октября (2:00 мск).

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