Коул даст комментарии НХЛ по обвинению в свой адрес в сексуальных домогательствах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коул в среду даст комментарии по обвинению в свой адрес в сексуальных домогательствах начальнику службы безопасности НХЛ Джареду Мейплсу, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Напомним, ранее стало известно о том, что двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы) Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление было опубликовано в одном из аккаунтов в «Твиттере».
После этого «Тампа-Бэй Лайтнинг» отстранила игрока, пока НХЛ проводит расследование.
Прошлый сезон Коул провёл в «Каролине Харрикейнз». Защитник принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+15» и 83 минутах штрафного времени. В плей-офф Коул сыграл ещё 14 матчей, в которых записал на свой счёт два (1+1) очка.
Этим летом защитника подписала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение на сумму $ 3 млн рассчитано на один год.
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