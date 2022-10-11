Вице-президент «Металлурга» Ласьков высказался про запрос обмена от Голдобина

Вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков прокомментировал запрос обмена от форварда клуба Николая Голдобина.
«Пока всё нормально, и мы планируем, что Коля будет играть. Человек в команде и работает в команде», — сказал Ласьков ТАСС.
Напомним, вчера стало известно, что агент Николая Голдобина в КХЛ Сергей Исаков обратился к руководству магнитогорского «Металлурга» с просьбой об обмене игрока.
Голдобин в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «Магнитку». 27-летний форвард забил два гола и отдал три результативные передачи.
В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 38 очков в 42 матчах — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры он оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
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