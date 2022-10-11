Почти 55 тысяч зрителей посетили первые мероприятия на новой арене в Омске
Поделиться
Стало известно количество зрителей, посетивших первые пять мероприятий на новом стадионе «G-Drive Арена» в Омске. Как сообщает пресс-служба «Авангарда», 54 997 — именно столько человек побывали на арене.
Отметим, что лишь три матча «ястребов» вошли в пять этих мероприятий. Омичи сыграли с «Сибирью» (победа со счётом 2:1), с магнитогорским «Металлургом» (крупная победа — 5:1) и с китайским «Куньлунь Ред Стар» (крупное поражение — 0:4). Остальные два мероприятия — ледовое шоу известного фигуриста Ильи Авербуха и концерт российской рок-группы «Ленинград».
Напомним, первые 12 матчей «Авангард» проводил в гостях, так как «G-Drive Арена» ещё не успела открыться к тому моменту. В этих встречах омичи одержали лишь четыре победы.
Новость по теме«Авангард» объявил об увольнении главного тренера Рябыкина. Клуб проиграл 10 матчей из 16
Комментарии
- 11 октября 2022
-
18:57
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
17:57
-
17:52
-
17:13
-
17:00
-
16:48
-
16:22
-
15:55
-
15:28
-
14:50
-
14:36
-
14:26
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:28
-
11:50
-
11:44
-
11:15
-
10:51
-
10:23
-
09:33
-
09:05
-
08:54
-
08:17
-
08:00
-
01:36
-
00:06
- 10 октября 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:28
Партнерский контент