Почти 55 тысяч зрителей посетили первые мероприятия на новой арене в Омске

Стало известно количество зрителей, посетивших первые пять мероприятий на новом стадионе «G-Drive Арена» в Омске. Как сообщает пресс-служба «Авангарда», 54 997 — именно столько человек побывали на арене.

Отметим, что лишь три матча «ястребов» вошли в пять этих мероприятий. Омичи сыграли с «Сибирью» (победа со счётом 2:1), с магнитогорским «Металлургом» (крупная победа — 5:1) и с китайским «Куньлунь Ред Стар» (крупное поражение — 0:4). Остальные два мероприятия — ледовое шоу известного фигуриста Ильи Авербуха и концерт российской рок-группы «Ленинград».

Напомним, первые 12 матчей «Авангард» проводил в гостях, так как «G-Drive Арена» ещё не успела открыться к тому моменту. В этих встречах омичи одержали лишь четыре победы.