Плющев: селекция в «Авангарде» велась без учёта мнения Рябыкина. Его ставили перед фактом

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о расположении команд Континентальной хоккейной лиги на Западе и на Востоке. Кроме того, специалист высказался о положении «Авангарда», после 16 матчей, в которых потерпел 10 поражений, занимающего лишь восьмую позицию в Восточной конференции. Вчера, 10 октября, омичи уволили главного тренера Дмитрия Рябыкина.

«На Западе сейчас лидирует СКА, и это однозначно. На Востоке меняются лидеры: то «Автомобилист», то «Магнитка». Да, было сложно предположить, что команда из Екатеринбурга будет так выступать. Хотя они провели неплохую селекционную работу. Взяли «игровичков», хоккеистов думающих. Они здорово помогают «Автомобилисту» в начале сезона. Что будет в дальнейшем — сложно сказать. Ребята сейчас травмируются, а равнозначной замены не видно. А в остальном ничего особенно не меняется. Восьмёрки Востока и Запада как были, так и остались.



Как же восьмое место «Авангарда»? Тут другая ситуация. Тот календарь, который предложили «Авангарду», честно сказать, убийственный. Кроме того, для меня очевидно, что селекционная работа у них проводилась без учёта мнения главного тренера Рябыкина. Его ставили перед фактом. Это для меня тоже не очень большой секрет. Но я согласен с вами, что «Авангард» занимает слишком низкое место. С другой стороны, омичи Хартли до прихода в команду Ковальчука тоже начинали ни шатко ни валко. У «Авангарда» было не очень весёлое лицо», — приводит слова Плющева «Татар-информ».

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