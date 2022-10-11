«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Зията Пайгина

Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмен с «Торпедо», в результате которого омскую команду пополнил 27-летний защитник Зият Пайгин. Нижегородский клуб получил денежную компенсацию. Контракт с Пайгиным заключён на три года.

«Линия обороны нашей команды нуждается в усилении, и поэтому мы обратили внимание на Пайгина. Это габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском. Видим в нём большой потенциал и поэтому подписываем его на три сезона. Мы давно следили за Зиятом, работали над этим трансфером, вели переговоры с «Торпедо», но не могли найти компромисс. Рад, что сейчас наконец удалось это сделать», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Алексея Волкова официальный телеграм-канал команды.



В прошедшем сезоне Пайгин провёл в составе «Торпедо» 46 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков. В текущем чемпионате сыграл четыре матча, забросил одну шайбу. В «Авангарде» Зият будет выступать под номером 82.