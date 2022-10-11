Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Зията Пайгина

«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Зията Пайгина
Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмен с «Торпедо», в результате которого омскую команду пополнил 27-летний защитник Зият Пайгин. Нижегородский клуб получил денежную компенсацию. Контракт с Пайгиным заключён на три года.

«Линия обороны нашей команды нуждается в усилении, и поэтому мы обратили внимание на Пайгина. Это габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском. Видим в нём большой потенциал и поэтому подписываем его на три сезона. Мы давно следили за Зиятом, работали над этим трансфером, вели переговоры с «Торпедо», но не могли найти компромисс. Рад, что сейчас наконец удалось это сделать», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Алексея Волкова официальный телеграм-канал команды.

В прошедшем сезоне Пайгин провёл в составе «Торпедо» 46 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков. В текущем чемпионате сыграл четыре матча, забросил одну шайбу. В «Авангарде» Зият будет выступать под номером 82.

Новость по теме
Плющев: селекция в «Авангарде» велась без учёта мнения Рябыкина. Его ставили перед фактом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022