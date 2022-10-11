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«Автомобилист» прервал победную серию «Торпедо», Голышев оформил дубль

«Автомобилист» прервал победную серию «Торпедо», Голышев оформил дубль
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Романцев (Кормье, Мэйсек) – 18:15 (5x5)   2:0 Голышев (Белоусов, Кормье) – 27:43 (5x5)   3:0 Неучев (Обидин) – 38:21 (5x5)   3:1 Гончарук (Кручинин) – 55:30 (5x5)   4:1 Голышев – 57:46 (en)

На 19-й минуте Данил Романцев вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 28-й минуте Анатолий Голышев удвоил преимущество «Автомобилиста». На 39-й минуте Виктор Неучев с передачи Андрея Обидина в третий раз поразил ворота гостей. На 55-й минуте Сергей Гончарук отыграл один гол. На 58-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 13 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» 14 октября примет «Ак Барс».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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