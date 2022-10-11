«Автомобилист» прервал победную серию «Торпедо», Голышев оформил дубль

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
На 19-й минуте Данил Романцев вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 28-й минуте Анатолий Голышев удвоил преимущество «Автомобилиста». На 39-й минуте Виктор Неучев с передачи Андрея Обидина в третий раз поразил ворота гостей. На 55-й минуте Сергей Гончарук отыграл один гол. На 58-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 13 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» 14 октября примет «Ак Барс».
- 11 октября 2022
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