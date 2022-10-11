Мартемьянов — о голах «Адмирала»: там вообще было антирешение принято

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом».
«Самая малозабивающая команда забила три шайбы одной из самых малопропускающих? Да мы не самая малопропускающая команда. Мы достаточно пропускаем в этом году. Есть претензии по игре в обороне к нашим нападающим. Позволять себе вольности стали, и намного сложнее становится играть. В меньшинстве у нас две грубейшие ошибки, и соперник сразу их реализовал. То, что сделали люди на поле — мы не наигрывали такие вещи и не просили. Неправильное расположение позиции: там вообще было антирешение принято. Соперник сразу воспользовался.
Как настраивали команды перед третьим периодом? Добавил маленько эмоций, где-то пришлось на три пятёрки перейти. Пытались забить гол, но не удалось. Безусловно, подвели удаления. Они были вообще ни о чём.
Состояние Шашкова? Он не до конца восстановился. Там такая, очень непростая травма, сложная. Буквально одно движение может выбить из колеи, что и случилось. Мы решили его полностью освободить ото льда, но в зале работает. Не хватает Никиты очень.
Физическое состояние команды? Все просаживаются, сумасшедший календарь. Да, может, где-то не хватает сил, но не скажу, что мы просели глубоко. Учитывая третий период: лезли до конца, движение было», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 11 октября 2022
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