Игорь Ларионов ответил на вопрос, слишком ли много эстетизма в игре «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 1:4.

«Не совсем хороший первый период с нашей стороны, дали преимущество в две шайбы. Потом хорошо провели второй и третий периоды, но прекрасная игра вратаря не дала возможности спасти матч.



Слишком много эстетизма? Это характерно для команды, которая играет немножко в другой хоккей, который вы привыкли видеть. Ограничивать ребят в том, что они делают, мы пока не готовы.



Порой лишний пас, я соглашусь. Но в таких матчах приобретается игровой опыт, через те моменты, что они могли завершить попроще, как вы говорите. Но эстетика в нашей игре всё равно присутствует. Мы говорим ребятам: решаете вы, вы находитесь на площадке, у вас ограниченное время на принятие решения. Это трудно порой донести, потому что это надо прожить. Мы будем делать то, что мы делаем, стараться играть красиво. Мы предупреждали про то, что играем с лидером Востока, но матч получится интересным.



Довольны ли количеством созданных моментов? Их было очень много, не хочется говорить трафаретными фразами про реализацию. Во втором периоде ребята забрали инициативу, в третьем периоде играли в зоне соперника. Отдадим должное вратарю, который отыграл просто блестяще.



Нестабильность результатов? В этой лиге, когда начинаешь играть, когда делаешь позитивные волны, то каждая команда играет более ответственно против нас, не всегда просто играть, когда паркуют «автобус». Мы играем в хоккей, который даёт удовлетворение игрокам, болельщикам, наверное, всей лиге.



Дальше вопрос календаря, который очень правильный и насыщенный. Но в команде большинство мальчишек, о которых вы вряд ли слышали три месяца назад. Новость о том, что спад или не спад — почти весь третий период провели в зоне соперника. Если был бы спад, мы бы опустили руки и закончили с плачевным результатом. В концовке могли матч спасти, если бы не коварный гол, который мы пропустили в пустые ворота, был бы шанс сделать счёт 2:3», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.