Тренер «Автомобилиста» — о череде травм: надо ещё раз батюшку в раздевалку пригласить

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» со счётом 4:1.

«Понимали, что играем с атакующей командой, много быстрых нападающих. Акцент делали на игру в обороне, потому что немного обожглись в гостевом матче. Здорово сыграли в обороне, Игорь Бобков подчистил, установку выполнили.



Игроки из фарма? Они выполнили определённую работу, нужно ещё проанализировать. Мы планировали, где и на каком месте они должны сыграть. Чередовали Еркина и Жукенова, у кого-то была первая встреча в сезоне КХЛ.



Активный прессинг? Мы первый период здорово прессинговали, вовремя отходили назад. В меньшинстве хорошо сыграли, выстояли «три на пять», было много блок-шотов.



Много бросков допускаем? С «Нефтехимика», например, было 15 бросков от дальней синей. Бросок броску рознь, когда мы даём бросать от синей — это одно, а когда с пятака — это другое. Но надо больше работать клюшкой в стык шайбы, блокировать, работаем над этим вопросом.



Три вратаря в команде? Я доволен, что они есть, но иногда это больше головной боли. Каждый вратарь хочет играть по максимуму.



Череда травм? У нас игрок ломает ребро, а потом ему делают операцию. Другому шайба попадёт в руку, третьему шайба ломает палец при непонятном выбросе соперника. Наверное, надо ещё раз батюшку в раздевалку пригласить. Я первый раз в жизни такое вижу, чтобы у игрока было ребро травмировано, а ему ещё операцию делают. У нас 12 человек травмированных, они в список не влазят», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.