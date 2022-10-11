Хоккеистки женской сборной Финляндии обвинили экс-тренера команды в неподобающем обращении

Бывший главный тренер женской сборной Финляндии Паси Мустонен обвинён в неподобающем обращении с хоккеистками Суоми. 16 игроков национальной команды анонимно обратились в федерацию хоккея страны по вопросу наставника, руководившего сборной с 2014 по 2022 год. Они пожаловались на «несправедливое или ненадлежащее обращение» по отношению к ним со стороны Мустонена.

«Ассоциация игроков ранее связывалась с нами по поводу заявлений, сделанных анонимно. Несмотря на наши просьбы, мы ранее не получали прямого обращения от заинтересованных сторон, чтобы можно было провести более подробное расследование этого вопроса.



Теперь, в прошлую субботу, мы наконец получили контакт от нескольких человек, которые заинтересованы в этом деле. Основываясь на сообщениях, мы начали расследование этого дела, теперь, когда это стало возможным, и обратились за помощью. Федерация хоккея с шайбой окажет всемерную поддержку в расследовании этого дела. Поскольку вопрос всё ещё находится на рассмотрении, мы не можем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу из-за правовой защиты и защиты конфиденциальности вовлечённых сторон», — приводит слова президента Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелы Ilta-Sanomat.