Тренер «Динамо» Мн — о Суперсерии: повторить такое будет сложно, но, боже, было бы здорово

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в матче со СКА поделился мыслями о повторении Суперсерии-1972.
«Возможна ли новая Суперсерия между Россией и Канадой? Забавно, что вы задали этот вопрос. На прошлой неделе я искал вдохновение, зашёл в YouTube и стал смотреть обзоры тех матчей. Вау, это невероятный, потрясающий хоккей. Невероятные игроки в обеих командах с боевым духом, которые выкладывались без остатка в каждом матче. Боже, это было очень вдохновляюще, заставило задуматься и использовать те игры в попытках научить новые поколения игроков. Я бы точно хотел снова увидеть Суперсерию. У обеих стран очень много невероятно талантливых игроков, из этого получился бы ещё один великий момент истории. Надеюсь, такое соревнование может снова состояться. Я бы с удовольствием его посмотрел. Но не уверен, что оно будет таким же, это сложно повторить. Тогда, как все знают, русские играли в красивом стиле, неизвестном североамериканцам. А североамериканцы бились с душой и упорством. У них были очень талантливые игроки, но стиль игры был не так красив. Сейчас хоккейные стили перемешались. В русском хоккее видно канадское влияние, в канадском — русское, да и везде так, не только у этих двух стран. Сложно будет такое повторить, но, боже, это было бы здорово», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 октября 2022
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