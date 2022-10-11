Генменеджер «Коламбуса» — о Годро: Панарин, наверное, был ближе всего к тому же калибру

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мыслями о приходе в команду нападающего Джонни Годро.

«На льду он сильно влияет на атакующую игру, особенно при ситуациях «пять на пять», Годро демонстрирует превосходство и тому подобное. Артемий Панарин, наверное, был ближе всего к тому же калибру в нашей команде раньше. Джонни действительно отличный игрок, теперь мы получим аналогичную замену — и надолго.



Его приход — это здорово для города и болельщиков. Мы теперь на правильной стороне уравнения, и мы не занимаемся тем дерьмом, что от нас только уходят парни — хотя мы даже не хотели оставлять некоторых из них», — приводит слова Кекяляйнена Ilta-Sanomat.

Летом 2022 года американский нападающий Джонни Годро, отказавшийся продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.