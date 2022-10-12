«Бостон» подписал 36-летнего шведского защитника, проведшего почти 1000 матчей в НХЛ

«Бостон Брюинз» достиг договорённости о подписании контракта с 36-летним опытным шведским защитником Антоном Строльманом. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Как отмечает источник, Строльман подпишет однолетний контракт на общую сумму в $ 1 млн. Согласно своему прошлому трёхлетнему контракту, он зарабатывал $ 5,5 млн в год. Ранее он находился в расположении «Брюинз» на просмотре.

Строльман дебютировал в НХЛ в 2007 году в составе «Торонто Мэйпл Лифс». Затем он выступал за такие команды, как «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс». Всего в НХЛ на его счету 930 матчей, в которых он набрал 293 (63+230) очка при показателе полезности «+49» и 285 минутах штрафного времени.