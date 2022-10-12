Миронов о поражении в матче с «Витязем»: четвёртая игра через день — силёнки заканчивались

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов сослался на усталость в матче с «Витязем» (0:1 ОТ).

«Ровная игра все шестьдесят минут. У нас была задача сыграть как можно строже в обороне. Четвёртая игра через день — силёнки заканчивались! «Витязь» смотрелся тоже неплохо, ждали нашей ошибки. Отсюда и счёт такой. В овертайме опять неправильно сыграли на своём пятачке, дали добить. Главное — найти силы на следующую игру, которая будет послезавтра. Надо правильно провести завтрашний день. Кому-то дать отдохнуть, кому-то, кто мало играл, дать велосипед, без льда. Нельзя опускать руки, надо продолжать работать.

Рыбар? Лёгкая травма. Надеюсь, быстро вернётся в строй обратно. Будет ли играть Красиков в следующем матче? Разберёмся. У нас много хороших вратарей, есть Сковронский, Куликов. Перед игрой решим. Дебют Хафизова в сезоне? Первая игра — всегда нервная. Он старался, хотел показать свой лучший хоккей. Но вы видели счёт, в конце мы перешли на игру в три звена. Было видно, что у молодых есть нервозность немножко. Но будем смотреть и давать играть, мы всех стараемся развивать», — цитирует тренера официальный сайт лиги.