«Для всей команды это стало неожиданностью». Защитник «Авангарда» об увольнении Рябыкина

Защитник «Авангарда» Антон Белов высказался об увольнении главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.

«Для всей команды это стало неожиданностью, звонили тренеру, хотели поддержать. Для всех, кто сомневается, поддерживала ли команда тренера, могу сказать, что две игры назад приз лучшему игроку — щит — мы вручили именно Дмитрию Анатольевичу. Без лишних слов, это и есть наше реальное к нему отношение.

Хотим поблагодарить его за рабочую атмосферу в команде, за человеческое отношение ко всем ребятам и сотрудникам. Это достойный человек и специалист, который, при его желании, не останется надолго без работы. Руководство приняло это, я уверен, непростое решение, это их зона ответственности, в нашу компетенцию игроков это не входит, каждый должен заниматься своим делом.

Мы как профессионалы будем и далее работать во благо клуба и выстраивать команду, стараться налаживать игровые процессы — это то, что зависит от нас в данной непростой ситуации», — приводит слова Белова Sport24.