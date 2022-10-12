Инсайдер TSN: «Бостон» заинтересован в продлении контракта с Пастрняком, вопрос в сумме

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщает, что между нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком и клубом есть взаимная заинтересованность в продлении контракта, хотя переговоры ещё не начинались.

«Это вопрос на несколько миллионов долларов. Нет никаких гарантий, хотя обе стороны очень хотят что-то сделать. Сейчас основное внимание Пастрняка уделяется просто игре в хоккей, хорошему старту в регулярном чемпионате, вот и всё. Генеральный менеджер «Брюинз» Дон Суини признал на этой неделе, что «Бостон» очень заинтересован в продлении Пастрняка.



Я думаю, что обе стороны пытаются сохранить уважение с публичной точки зрения, поэтому я приведу недавнее крупное подписание. Я смотрю на продление контракта Джонатана Юбердо с «Калгари Флэймз» на восемь лет и $ 84 млн, что составляет в среднем $ 10,5 млн в год. Пастрняк (26 лет) моложе Юбердо (29 лет), так что этот контракт может быть отправной точкой», — цитирует Дрегера TSN.

Пастрняк подписал свой текущий шестилетний контракт на $ 39,9 млн в 2017 году в качестве ограниченно свободного агента после того, как впервые превзошёл отметку в 30 голов за сезон. С тех пор он забивал минимум 30 голов каждый год, за исключением сокращённого из-за пандемии сезона-2020/2021.

В прошлом сезоне Пастрняк забил 40 голов и набрал 77 очков в 72 играх, добавив три гола и шесть очков в семи играх плей-офф. Чешский форвард забил 240 голов и набрал 504 очка в 510 играх за «Брюинз», которые выбрали его на драфте-2014 под общим 25-м номером.