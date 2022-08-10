Крейчи: вернулся в «Бостон», чтобы поиграть с Бержероном и Пастрняком

Чешский нападающий Давид Крейчи прокомментировал возвращение в «Бостон Брюинз». Ранее стало известно, что 36-летний форвард подписал контракт на один год.
«Когда я решил вернуться, я говорил с генменеджером. Он дал мне знать, что хочет видеть меня в команде. В то же время я сказал ему, что «Бостон» — единственная команда, за которую я хочу выступать.
Я рад, что мы смогли достичь соглашения. Что касается моего решения, то я должен отдать должное Бержерону и Пастрняку. Мы с ними много говорили в последние месяцы. Они стали причиной моего возвращения, я захотел вернуться и поиграть с этими ребятами», — цитирует Крейчи пресс-служба НХЛ.
Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. В общей сложности на его счету 962 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил 215 голов и отдал 515 передач. В 156 играх плей-офф за карьеру с «Брюинз» Крейчи забросил 42 шайбы и отдал 82 результативных передачи.
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