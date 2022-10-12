«Баффало» выписал Самуэльссону контракт на семь лет и $ 30 млн. Он ещё не забивал в НХЛ

«Баффало Сэйбрз» подписал новый контракт с 22-летним американским защитником Маттиасом Самуэльссоном, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что с хоккеистом заключено семилетнее соглашение на общую сумму $ 30,03 млн. В среднем за сезон Самуэльссон будет зарабатывать $ 4,29 млн.
Напомним, в прошлом сезоне американский защитник принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал 10 результативных передач при общем показателе полезности «-10». Всего в НХЛ Самуэльссон, дебютировавший в сезоне-2020/2021, сыграл 54 встречи, в которых записал на свой счёт 12 баллов — исключительно за голевые пасы. Голов он ещё не забивал. Общий показатель полезности за два сезона в НХЛ — «-18».
Хоккеист был задрафтован «Баффало» в 2018 году под общим 32-м номером.
- 12 октября 2022
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