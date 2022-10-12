Капитан московского «Динамо» Миронов не сыграет за клуб впервые за 2,5 года
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Московское «Динамо» объявило состав на встречу Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Матч состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.
Отметим, что защитник и капитан «Динамо» Андрей Миронов не сыграет за клуб впервые с февраля 2020 года.
Стартовый состав динамовцев:
Коновалов (К. Волков);
Готовец — Менелл, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Мартынов — Бойков, Кудрявцев — Уил — Лилья;
Малышев — А. Волков, Сушко — О'Делл — Рашевский;
Новиков — Ефремов, Буруянов — Кодола — Никонов.
Напомним, Миронов сыграл в КХЛ в сумме 514 встреч, включая матчи в плей-офф, и набрал 125 (31+94) очков при показателе полезности «+39».
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