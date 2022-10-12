Капитан московского «Динамо» Миронов не сыграет за клуб впервые за 2,5 года

Московское «Динамо» объявило состав на встречу Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Матч состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что защитник и капитан «Динамо» Андрей Миронов не сыграет за клуб впервые с февраля 2020 года.

Стартовый состав динамовцев:

Коновалов (К. Волков);

Готовец — Менелл, Джиошвили — Каблуков — Муранов;

Мартынов — Бойков, Кудрявцев — Уил — Лилья;

Малышев — А. Волков, Сушко — О'Делл — Рашевский;

Новиков — Ефремов, Буруянов — Кодола — Никонов.

Напомним, Миронов сыграл в КХЛ в сумме 514 встреч, включая матчи в плей-офф, и набрал 125 (31+94) очков при показателе полезности «+39».