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Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов начнёт в старте первый матч сезона с «Каролиной»

Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов начнёт в старте первый матч сезона с «Каролиной»
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Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов начнёт в старте первый матч сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сообщает журналист Джейсон Чен на своей странице в «Твиттере».

Основной голкипер «синих жакетов» Элвис Мерзликин пропустит начало сезона.

Ранее 23-летний Тарасов подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на три года — до окончания сезона-2024/2025.

Напомним, Тарасов дебютировал в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне. Российский голкипер принял участие в четырёх матчах, три из которых начинал в старте, пропуская в среднем 2,40 шайбы за встречу и отражая 93,7% бросков. Тарасов пропустил последние матчи сезона после того, как получил травму во время встречи «Блю Джекетс» с «Каролиной Харрикейнз» (4:7) 1 января. В конце февраля он перенёс операцию по восстановлению повреждённого правого бедра. Его восстановление должно занять до полугода.

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