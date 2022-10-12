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Знарок — о перестановках в составе «Ак Барса»: начинаем чем-то и кем-то рисковать

Знарок — о перестановках в составе «Ак Барса»: начинаем чем-то и кем-то рисковать
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче с «Металлургом» (1:4).

«Первый период не очень хороший получился с нашей стороны. Я бы не сказал, что у нас такие [с функциональной подготовкой] проблемы — просто индивидуальные ошибки какие-то.

Почему до сих пор не нашли оптимальные сочетания? Есть игроки, которые выпадают, поэтому мы начинаем искать что-то, пробовать, чем-то рисковать, кем-то рисковать.

Что мешает Шипачёву играть полезнее в матчах с топ-клубами? Вопрос, наверное, сложный для меня. Ему ничего не мешает, он хороший игрок, не раз это доказывал. Сегодня пробовали поменять — поставили мальчишку молодого, который создал три-четыре момента. Ищем, ищем. Дело, наверное, не только в нём», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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