Знарок — о перестановках в составе «Ак Барса»: начинаем чем-то и кем-то рисковать

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче с «Металлургом» (1:4).
«Первый период не очень хороший получился с нашей стороны. Я бы не сказал, что у нас такие [с функциональной подготовкой] проблемы — просто индивидуальные ошибки какие-то.
Почему до сих пор не нашли оптимальные сочетания? Есть игроки, которые выпадают, поэтому мы начинаем искать что-то, пробовать, чем-то рисковать, кем-то рисковать.
Что мешает Шипачёву играть полезнее в матчах с топ-клубами? Вопрос, наверное, сложный для меня. Ему ничего не мешает, он хороший игрок, не раз это доказывал. Сегодня пробовали поменять — поставили мальчишку молодого, который создал три-четыре момента. Ищем, ищем. Дело, наверное, не только в нём», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 12 октября 2022
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