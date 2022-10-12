«Металлург» нанёс «Ак Барсу» четвёртое поражение подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На шестой минуте Владислав Ерёменко точным броском вывел магнитогорцев вперёд. На 15-й минуте Денис Зернов удвоил преимущество, реализовав буллит. На 39-й минуте Егор Коробкин в третий раз поразил ворота казанцев. На 46-й минуте Илья Сафонов с передачи Никиты Дыняка в меньшинстве отыграл один гол. На 53-й минуте Никита Коростелёв забросил четвёртую шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» 15 октября примет «Торпедо».