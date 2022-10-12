«Металлург» нанёс «Ак Барсу» четвёртое поражение подряд
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ерёменко (Кёрран, Голдобин) – 05:49 (5x5) 2:0 Зернов – 14:38 (бул) 3:0 Коробкин (Неколенко, Фисенко) – 38:01 (5x5) 3:1 Сафонов (Дыняк) – 45:04 (4x5) 4:1 Коростелёв (Земчёнок, Чибисов) – 52:21 (5x5)
На шестой минуте Владислав Ерёменко точным броском вывел магнитогорцев вперёд. На 15-й минуте Денис Зернов удвоил преимущество, реализовав буллит. На 39-й минуте Егор Коробкин в третий раз поразил ворота казанцев. На 46-й минуте Илья Сафонов с передачи Никиты Дыняка в меньшинстве отыграл один гол. На 53-й минуте Никита Коростелёв забросил четвёртую шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» 15 октября примет «Торпедо».
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