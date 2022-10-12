Воробьёв — о победе над «Ак Барсом»: завтра можно будет президента нормально поздравить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1).
«Качественная игра с нашей стороны. Здорово сыграли первый период — комбинационно, я думаю, зрителям понравилось. И голы забили хорошие. Второй период нам пришлось больше обороняться, но мы с честью справились, на контратаке забили. Третий сыграли уже по счёту. У нас завтра у президента [клуба] день рождения — можно будет нормально поздравить.
Какое противодействие вижу для наложения смен? Противодействие одно — не пропустить, надо грамотно сыграть в обороне. Когда вторая смена накладывается, надо не бегать, надо играть строго по местам. У нас это называется «конверт». Главное — против этой мастеровитой команды — чтобы не начали бегать: они могут порвать в клочья», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 12 октября 2022
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