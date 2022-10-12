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«Иногда тебе везёт». Овечкин поделился мыслями о результативности и погоне за Гретцки

«Иногда тебе везёт». Овечкин поделился мыслями о результативности и погоне за Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своих достижениях в прошлом сезоне, о результативности и о погоне за рекордами Уэйна Гретцки.

«Спасибо моим партнёрам по звену и в разных ситуациях.

Результативность? Иногда тебе везёт. Многие вещи должны идти своим путём. Мой гол за футбольное московское „Динамо“ „Амкалу“? Это был классный момент. Моей семье понравилось, многим фанатам понравилось, и это стало самым ярким событием вечера», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).

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