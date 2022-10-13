Форвард «Ак Барса»: не засчитали гол? Надо было забить ещё один, потом ещё два-три-четыре
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:4). По ходу встречи после видеопросмотра был отменён гол казанцев из-за положения «вне игры».
«Отыгрываться всегда тяжело. Надо забивать с первых же смен, вести в счёте, контролировать игру и доводить её до победы. Не засчитали гол? Надо было забить ещё один, потом ещё два-три-четыре. Столько, сколько требовалось для победы. Не нужно зацикливаться на отменённой шайбе. Будем добавлять во всех аспектах, улучшать свою игру», — цитирует форварда официальный сайт лиги.
Казанский клуб потерпел четвёртое поражение подряд и пятое в последних шести матчах. После 16 матчей «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции.
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