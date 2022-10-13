Баннер с номером Алексея Черепанова подняли под своды ледового дворца в Омске

В Омске перед матчем «Авангарда» и хабаровского «Амура» под своды «G-Drive Арены» был поднят баннер с седьмым номером нападающего омичей Алексея Черепанова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Фото: Егор Бульчук, «Чемпионат»

Напомним, сегодня исполнилось 14 лет со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова. Руководство, тренеры и хоккеисты омского клуба побывали на Старо-Северном кладбище Омска, где возложили цветы на могилу Алексея Черепанова.

13 октября 2008 года в концовке матча с «Витязем» 19‑летний Черепанов потерял сознание, находясь на льду. Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.