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«Однозначно травма». Главный тренер «Локомотива» — об Иване Чеховиче

«Однозначно травма». Главный тренер «Локомотива» — об Иване Чеховиче
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о повреждении форварда клуба Ивана Чеховича, а также о первой в сезоне шайбе Егора Коршкова.

«У Чеховича однозначно травма, насколько серьёзная – покажет завтрашнее обследование. Будем надеяться, Иван выбыл ненадолго. Груз с плеч не упал от того, что Коршков забил. Ну чем отличался Коршков не забивший, от тех, кто забросил одну шайбу? Мы сделали акцент на результате команды. Мне важно сохранить баланс сил и энергетики в команде. Результат – всегда команда, а исполнители – вишенка на торте. Егор делал много черновой работы. Естественно, мы ждали, все рады, что сегодня произошло, но стабильность – признак мастерства.

Разменял четвёртую сотню побед? В принципе, не следил за этим, мне ваши коллеги сказали. Это просто жажда победы, не думаю, что дело в цифре, просто хочется, чтобы это повторялось», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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