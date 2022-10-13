Никитин — о победе над СКА: лидер для мужского коллектива должен быть как красная тряпка

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче со СКА (3:1).
«Что поменялось по сравнению с прошлым матчем со СКА – это нужно на лавке быть. Это чувствовалось на лавке. Не то что заряженность, но определённая уверенность. Бывает, даже команда плохо играет, а чувствуешь, что ребята чувствуют, что это их игра. Может, не самое лучшее исполнение, Роман Борисович правильно сказал, что у них были хорошие моменты, Исаев выручил. Но энергетика команды передалась и Исаеву. Энергетика была положительная в плане победы, команда была заряжена на это.
Настраивать команду на лидера чемпионата – наверное, моя работа, но для настоящего мужского коллектива это должно быть как красная тряпка. Сегодня эта тряпка была. Ребята были настроены уже с Хабаровска, я это чувствовал. Нужно было корректировать, чтобы глупостей не наделали.
Исаев правильно отреагировал на пропущенный гол, потом, естественно, и команда подключилась. Наличие опытных игроков позволяет стабилизировать игру. Через пару минут выровняли. Хоккей – это быстрое переключение реакции на происходящее. Кто это делает правильно и стабильно, тот и может контролировать игру. Сегодня мы в этом плане были лучше, чем в первой игре со СКА», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 октября 2022
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