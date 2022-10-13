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Главный тренер «Спартака» Миронов высказался после победы над минским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Миронов высказался после победы над минским «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Поздравляю наших болельщиков с победой! Тяжёлые игры у нас, тяжело нам даются – пятая игра через день, но ребята молодцы, выложились на полную. Да, пропустили глупые голы, но отыгрались – нашли в себе силы, проявили волю и характер. Тяжело сказать, почему раньше не удавалось выиграть в овертайме – в этот момент на лёд выходят лучшие игроки команды. Сегодня даже попробовали снять вратаря, но забили победный гол ещё до этого – да, надо было что-то менять, ведь до этого в овертайме не побеждали, хотели попробовать что-то новое.

Мы рады за Матвея Заседу, что он прогрессирует и помогает команде, доказывает своё место – ждём этого от каждого нашего игрока, но зазнаваться и расслабляться тоже нельзя, это касается всех.

Роман Старченко неважно себя чувствовал – не был готов на сто процентов, поэтому предоставили ему отдых. По дебюту Орлова – молодец, даже не ожидали от него столь уверенной игры в первом матче КХЛ. Очень положительные эмоции, никакой суеты – всё уверенно, мне понравилось. Пожелаем ему успехов и будем стараться давать игровую практику всем нашим молодым игрокам – а дальше всё зависит от них, как они распорядятся своими шансами», — цитирует Миронова сайт «Спартака».

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