Овечкин и Малкин не дождались звёздных новичков. Большой разбор межсезонья НХЛ

Продолжаем масштабный рассказ о летних переходах НХЛ. Сегодня поговорим о Востоке — конференции, где концентрация топ-клубов и русских звёзд куда выше, чем на Западе, и конкуренция в новом сезоне должна стать только сильнее.

«Айлендерс»

Пришли: гт. Ламберт, з. Романов, н. Сошников.

Ушли: гт. Тротц, з. Хара, з. Грин.

Межсезонье «Айлендерс» прошло в стиле «камень в лесу» — вчера ничего не произошло, сегодня — тоже, про завтра и заикаться не стоит. После большого обмена Романова в день драфта «Айлс» не подписали ни одного свободного агента с солидным опытом игры в НХЛ. Долгое время журналисты уверяли, что Кадри уже вот точно договорился с клубом, всё согласовано, только контракт пока не подписан, а в результате он всплывает в «Калгари». Единственный односторонний контракт этого лета — Сошников, который и из КХЛ уезжал на спаде.

И всё это выглядит очень грустно. По факту команда, которая в 2018-м потеряла Тавареса, изменилась очень и очень мало: все старые лидеры на месте, свежей крови практически нет, кроме пары знакомых Ламорелло. Консервативность «Айлендерс» в последние годы выглядела особенной на фоне лиги, помешанной на трендах, но сейчас она воспринимается как застой.

Оценка за лето: 2/10. Кажется, это тот случай, когда отказ от действий — главная ошибка.

«Баффало»

Пришли: в. Комри, з. Любушкин, н. Шихан, з. Пилут.

Ушли: з. Миллер, н. Каджула, н. Икин, з. Батчер, н. Хэйден, з. Писик.

Возможно, прямо сейчас «Клинки» готовились бы к новому сезону с парой центров Айкел — О’Райлли, но вместо этого у них очередной круг перестройки. И в этот раз ребилд «Баффало» проходит спокойно, без попыток разнести всё до основания. Команда продлила пару полезных ролевиков на год как активы для дедлайна, но особо не разбрасывалась деньгами: в фарм-клубе достаточно талантов, которые должны влиться в состав.

Эрик Комри Фото: AP/ТАСС

Крупные шаги всё-таки были: в клубе сделали ставку на бэкапа «Виннипега» Эрика Комри, который должен войти в сезон первым вратарём. Крупный контракт ($ 50 млн на 7 лет) получил Тейдж Томпсон, набравший в прошлом сезоне 68 очков — в два раза больше, чем за всю остальную карьеру. Этот шаг видится спорным, но денег у «Баффало» всё равно завались, более $ 20 млн под потолком.

Оценка за лето: 6/10. Умеренно и аккуратно.

«Бостон»

Пришли: гт. Монтгомери, н. Заха.

Ушли: гт. Кэссиди, н. Лазар, з. Браун, н. Хаула.

Скоро мы станем свидетелями последнего похода «мишек» эпохи Бержерона — Крейчи. Оба подписали небольшие контракты, но с бонусами, которые наверняка выбьют: в таком случае они пойдут под потолок следующего сезона. Однако масштабная закупка ролевиков в прошлое межсезонье не дала возможность хоть как-то дополнительно усилить состав.

Единственный новичок — Павел Заха. У него не было возможности пробиться в топ-6 «Дэвилз» с двумя первыми номерами драфта, поэтому он отправился в «Бостон». Говорят, чеха могли взять в клуб и для того, чтобы Давиду Пастрняку, у которого истекает контракт, не было так скучно в коллективе. Кроме того, сменился и главный тренер: Брюса Кэссиди сделали виноватым за ранние вылеты, хотя за них куда бóльшую ответственность несёт менеджмент.

Оценка за лето: 4/10. Антураж для последней попытки выстроен не лучший — но руководство «Бостона» может обвинять только себя.

«Вашингтон»

Пришли: н. Д.Строум, в. Кемпер, н. Браун, в. Линдгрен, н. Боргстрём, з. Густафссон.

Ушли: в. Ванечек, в. Самсонов, з. Шульц, н. Ларссон, з. Кемпны.

Все рассуждения о том, что «Вашингтону» надо уже поскорее уйти в перестройку, смешны. Дело даже не в том, что Овечкину надо идти за рекордом — просто пока у вас есть в команде лучший снайпер века, надо за что-то бороться, а слив сезонов всё равно никуда не денется. И летом в столице произошли масштабные перемены: прежде всего, здесь устали ждать стабильности от своего молодого вратарского дуэта и отпустили обоих. Дарси Кемпер приезжает в «Вашингтон» с Кубком и хорошей регуляркой, но с ужаснейшими цифрами в плей-офф.

Дарси Кемпер Фото: AP/ТАСС

Кроме того, старт регулярки пропустят Бекстрём и Уилсон, и лайт-варианты обоих нашли быстро. Правда, именно что «лайт»: несмотря на достойный очковый тотал Строума в «Чикаго», многие считали, что непутёвый третий номер драфта набил такую статистику лишь рядом с Кейном. Браун пока не добился известности Уилсона, но канадского силовика вы можете помнить по ЧМ-2021, где он был неплох.

Оценка за лето: 6/10. Перемены масштабные, но нет уверенности, что они помогут стать сильно лучше.

«Детройт»

Пришли: гт. Лалонд, в. Хуссо, н. Перрон, н. Кубалик, н. Копп, з. Шьяро, з. Мяяття, з. Писик, н. Хэгг.

Ушли: гт. Блэшилл, в. Грайсс, з. М.Стаал, з. Декайзер, н. Ганье, н. Роуни, н. Стивенс.

Пожалуй, это самая масштабная закупка «Детройта» с золотых времён неограниченных денег. Несколько лет назад рассказывали, что в Мичиган сложно привезти свободных агентов, но Стив Айзерман смог набрать на рынке целую пятёрку и вратаря. Конечно, элитных игроков здесь нет, но на данном этапе перестройки бежать за ними рано — пока нужна глубина.

У аналитиков вызывает сомнения только контракт Шьяро: защитник-франкофон якобы не подходит под современный хоккей — слишком ограниченный для своих денег ($ 4,75 млн). Но этот «Детройт» не будет воздушной командой из 90-х — это будет жёсткая, рабочая, но не тупая команда, чем-то похожая на «Сент-Луис». Летом мы рассказывали об этом очень подробно.

Оценка за лето: 8/10. Масштабная работа, но проделана она пока для возвращения в плей-офф, а не для чемпионства.

«Каролина»

Пришли: з. Бёрнс, н. Пасиоретти, н. Штястны, н. Каше, з. Коглан, з. де Хаан, н. Педерсон.

Ушли: з. Деанджело, н. Трочек. н. Нидеррайтер, н. Доми, з. Коул, з. Смит, н. Лорентц.

Ну, если и в этот год «Ураганы» не пройдут дальше второго раунда, то их не поймут. «Каролина» потратила минимум активов, чтобы получить трёх суперветеранов, и они дадут команде не только бесценный опыт, которого у молодой команды не было. Команда Бриндамора слишком долго напоминала отбойный молоток, который работает мощно, но однообразно — а те же Пасиоретти и Штястны умеют сыграть тонко.

Макс Пасиоретти Фото: AP/ТАСС

Кроме того, «Каролина» получила пачку драфт-пиков за Деанджело, подобранного на минималку — и для игрока, который претендует на большой контракт, он не очень-то хороший оборонец. Сама защита с приходом новичков стала пожёстче, хотя и так не была слабой и мягкой. В общем, это однозначно лучшая работа на рынке в это межсезонье.

Оценка за лето: 10/10. Лето, которое обязано закончиться Кубком Стэнли.

«Коламбус»

Пришли: н. Годро, з. Гудбрансон, з. Харпер.

Ушли: з. Кукан, н. Бьёркстранд, з. Карлссон.

Подписание главного свободного агента года (возможно, даже нескольких последних лет) по контракту ниже рынка — это не только хоккейная удача. Это ещё и знак другим хоккеистам, в первую очередь играющим в самом клубе: смотрите, Огайо — это не чёрная дыра! Отсюда не только хотят все сбежать, но к нам и звёзды едут! Конечно, не у каждого звёздного игрока есть жена, которая хочет работать в одной из лучших клиник США, расположенной в Огайо, но шаг это всё равно важный.

Джонни Годро Фото: AP/ТАСС

Правда, два других трансфера болельщиков больше расстроили. Никто не понял, почему ограниченный защитник третьей пары Гудбрансон получил $ 4 млн в год — может, они большие друзья с Годро ещё по «Калгари»? Две этих сделки не оставили места под потолком, и лучшего бомбардира команды Бьёркстранда пришлось отпускать в «Сиэтл» за два средненьких драфт-пика. И только сам «Коламбус» создал для себя эту ситуацию.

Оценка за лето: 7,5/10. Трансфер суперзвезды оставил лёгкое горькое послевкусие.

«Монреаль»

Пришли: н. Дадонов, н. Дак, н. Мэтисон, н. Монахан.

Ушли: з. Романов, з. Питри, н. Пилинг, н. Пакетт, н. Перро.

Команде без задач (кроме одной — занять место пониже) надо собирать на рынке максимальное количество активов, которые можно будет либо развивать в будущем, либо превратить в другие активы. В принципе, руководство «Монреаля» эту задачу выполнило: сначала мёртвый контракт Уэбера превратился во вполне здорового Евгения Дадонова, которого сейчас наверняка будут прокачивать с прицелом под дедлайн.

Кроме того, «Канадиенс» получили двух проблемных, но интересных центров. Спад результативности Монахана, случившийся при назначении в «Калгари» Саттера, объяснить сложно — и «Монреаль» попробует оживить бывшего первого центра «огоньков». У третьего номера драфта Дака после жуткой травмы кисти карьерная траектория тоже не задалась, но он молод, и врачи наверняка будут колдовать над его рукой.

Оценка за лето: 6/10. Интересно, но реальных результатов нам надо будет ждать долго.

«Нью-Джерси»

Пришли: в. Ванечек, н. Палат, н. Хаула, з. Марино, з. Б. Смит.

Ушли: в. Гиллис, з. Суббэн, н. Веси, н. Куокканен, з. Т. Смит.

Основная закупка была осуществлена «дьяволами» год назад, а сейчас уже пошла настройка системы. В прошлом году команду во многом похоронил цирк с бесконечными травмами вратарей — сейчас в клубе доверились Ванечеку, от которого ждут прорыва и готовы дать шанс, которого не было в столице. Главный контракт жизни получил носитель чемпионской ДНК и ключевых голов в плей-офф Палат.

Немного обновилась оборона — молодого Смита заменил однофамилец, на 13 лет старше и более ответственный в обороне, из «Питтсбурга» пришёл атакующий защитник Марино, развитие которого после яркого старта в лиге чуть приостановилось. Прямо сейчас «дьяволы» тратят под самый потолок впервые за долгое время, и то, что мы видим, уже больше похоже на команду плей-офф. Кроме того, отметим и приход в тренерский штаб Эндрю Брюнетта: редко бывает, чтобы претендент на приз лучшему тренеру года новый сезон начал помощником.

Оценка за лето: 7,5/10. Планомерная перестройка последних лет подходит к концу.

«Оттава»

Пришли: н. Дебринкэт, н. Жиру, в. Тальбо, н. Мотт, в. Хелльберг.

Ушли: н. Уайт, в. Мюррей, в. Густафссон, н. Браун, з. Дель Зотто, н. Годетт, н. Тирни, з. Мете, н. Эннис.

Совпадение или нет, но «сенаторы» начали масштабные закупки после того, как известный скупостью владелец команды Юджин Мельник скончался и оставил команду в наследство двум своим дочкам. После этого «Оттава» начала масштабную закупку, которую ждали давно. Обмен седьмого общего пика слабого драфта на Дебринкэта с потенциалом в 40+ голов в каждом сезоне — невероятное везение. Возвращение опытного Жиру в город его детства — редкая удача.

Клод Жиру Фото: AP/ТАСС

Кроме того, удалось без больших потерь скинуть плохой контракт Мюррея, воспользоваться сварой в «Миннесоте» и выцепить опытного кипера Тальбо. Летом команду покинули многие игроки нижних звеньев, но их заменит молодёжь, а на рынке подписали отличного бойца для меньшинства Мотта. Будущие топ-центры команды Норрис и Штюцле продлили контракты по умеренным для ожидаемого роста потолка расценкам. В общем, почти идеальное лето.

Оценка за лето: 9/10. Не «10» из-за отсутствия усиления в оборону — хотя шли разговоры и о Клингберге. Кроме того, без контракта пока сидит снайпер Форментон.

«Питтсбург»

Пришли: з. Питри, н. Пилинг, з. Т. Смит, з. Рутта, н. Арчибальд.

Ушли: з. Марино, з. Мэтисон, н. Родригес, в. Доминг, н. Бойл

Главным разделом для «Питтсбурга» должно быть «остались» — то, что клуб сохранит и Малкина, и Летанга, казалось невероятным. Но со скандалом, с шумихой и со сценами из бразильских сериалов это всё-таки удалось сделать. После этого началась привычная для «Питтсбурга» последних лет игра в обмены: кардинально обновилась оборона, но не совсем понятно, станет ли размен Мэтисона и Марино на Питри и Рутту реальным улучшением игры.

Кроме того, «пингвины», раздаривающие драфт-пики, вложились в молодых с не до конца раскрытым потенциалом. MVP МЧМ-2019 Пилинг в «Монреале» вообще не впечатлял, но кто знает влияние местной атмосферы. Тай Смит, о котором говорилось чуть выше, в «Нью-Джерси» только залезал в минуса, но талант квотербека выветриться за два года не может.

Оценка за лето: 6/10. Масштабно, но с непонятным пока КПД.

«Рейнджерс»

Пришли: н. Трочек, в. Галак.

Ушли: н. Копп, н. Ватрано, н. Р. Строум, з. Немет, з. Лундквист, н. Руни, з. Браун

Успехи «Рейнджерс» в плей-офф, как и «Колорадо», во многом были связаны с ударным дедлайном. Однако, в отличие от чемпионов, все герои весны из клуба ушли — денег под потолком на них банально не было. Мог остаться Копп, но руководство клуба решило сделать выбор в пользу Трочека. После этого подписания денег хватило только на опытного бэкапа Галака.

В результате у клуба не осталось никакой глубины, кроме чекеров на минималке и молодых ребят. Молодых, несмотря на все имена, в «Рейнджерс» развивают исключительно бездарно, и единственная надежда клуба пока на то, что прошлогодний всплеск звена Какко — Хитил — Лафренье в плей-офф был не единичным. В актив, впрочем, запишем удачный обмен не раскрывшегося защитника Лундквиста.

Оценка за лето: 5/10. Неудачные контракты прошлых лет пока не дают выстроить команду с глубоким составом.

«Тампа-Бэй»

Пришли: н. Наместников, з. Майерс, з. Коул, з. Х. Флёри.

Ушли: з. Макдона, н. Палат, з. Рутта, н. Нэш.

«Тампагеддон» в очередной раз перенесён на год — после финала, в принципе, «молнии» подходят к сезону не с такими уж и большими потерями. Уход Палата был ожидаем, и он состоялся, Макдона в плей-офф был уже не так хорош, как в прошлом году, и тоже ушёл — причём за защитника, который в прошлом году толком и в НХЛ-то не играл. А вот шаги «Тампы» на рынке удивляют побольше.

Владислав Наместников Фото: AP/ТАСС

Многие критиковали контракт Наместникова, но всё-таки это игрок, который свой уровень доказал давно, плюс знаком с лидерами команды. А вот был ли смысл платить домоседу Коулу $ 3 млн в год? На рынке были ветераны, которых можно было подписать на минималку — как тот же де Хаан в «Каролине». Кроме того, ещё не вступившие в силу контракты Сергачёва, Чирелли и Черняка забили почти всё свободное место под потолком в следующем сезоне — и вот тогда уже должна начаться знакомая нам эквилибристика.

Оценка за лето: 5/10. Мы слишком привыкли к магии во Флориде, и «обычные» шаги воспринимаются как жуткое падение стандартов.

«Торонто»

Пришли: в. Мюррей, в. Самсонов, н. Годетт, н. Астон-Риз. н. Мальгин, н. Йернкрук, н. Обе-Кюбель.

Ушли: в. Кэмпбелл, в. Мразек, н. Каше, н. Спецца, н. Михеев, з. Любушкин, н. Блэквелл.

Кажется, «большая четвёрка» форвардов в «Торонто» будет неприкасаемой до того момента, пока у них не закончатся контракты. Очередной вылет из первого раунда в этом году прошёл под знакомым нам по футболу рефреном «достойное поражение», и после него, кажется, революционные изменения решили в очередной раз отложить — сменили бригаду вратарей и ролевиков в атаке.

Очередного вылета из первого раунда престарелому вундеркинду Кайлу Дубасу не простят, но он продолжает свой непотизм и в очередной раз берёт игрока из своей бывшей юниорской команды «Су» — на этот раз вратаря Мюррея, который после сотрясений мозга стал играть совсем грустно. Если рассматривать вереницу ролевиков под нижние звенья, то обращает на себя внимание то, что ни у одного из них нет богатого опыта хорошей игры в плей-офф: даже свежеиспечённый чемпион НХЛ Обе-Кюбель в победном Кубке Стэнли чаще сидел в запасе.

Оценка за лето: 4/10. Грубо, но пока всё это больше напоминает перестановку кроватей из анекдота.

«Филадельфия»

Пришли: гт. Торторелла, з. Деанджело, н. Делорье, з. Браун.

Ушли. гт. Йео, н. Линдблом, в. Джонс, з. Йендл, н. Томпсон.

«Лётчики» назывались одними из основных претендентов на Годро, но на пресс-конференции генменеджер Чак Флетчер заявил: у нас не было денег под потолком для его подписания. А чем же тогда господин Флетчер занимался, если не смог обеспечить свободное место?

«Филадельфия» вроде как декларирует борьбу за плей-офф — но ни одного игрока, который бы кардинально изменил стагнирующую команду с деградирующими игроками, летом не пришло. Клуб разве что бросился на набившего стату Деанджело и переплатил силовику Делорье. Таких игроков очень любит вернувшийся в тренерство Джон Торторелла. Конечно, на жёстком труде этот состав «Флайерз» может залеть в первый раунд, но будущего у этой команды просто нет.

Оценка за лето: 2/10. Один балл здесь ещё и накинут за будущие старания на льду.

«Флорида»

Пришли: гт. Морис, н. М. Ткачук, н. Уайт, н. Казинс, н. Балцерс, н. Тирни, з. М. Стаал, з. Дель Зотто.

Ушли: гт. Брюнетт, н. Юбердо, з. Уигар, н. Аччари, н. Марчмент, н. Жиру, з. Шьяро, н. Мамин, з. Хагг.

Самый масштабный обмен лета провели именно «пантеры», но по нему есть большие вопросы. Во-первых, не факт, что лучший игрок в трейде всё-таки достался «Флориде»: пусть у Ткачука есть понятный потенциал, однако Юбердо с каждым годом становился лучше. Во-вторых, уход Уигара ослабил защиту, а большой контракт новичка не оставил резерва для её усиления. Одна травма того же Экблада — и защитников для первой пары там не будет.

Мэттью Ткачук Фото: AP/ТАСС

Вызывает вопросы и смена Брюнетта на Мориса — его «Виннипег» после выхода в финал конференции несколько лет выглядел абсолютно бессистемным и выезжал лишь за счёт вратарских геройств. Кроме того, Морис при всём своём опыте никогда не тренировал большие клубы, это довольно олдскульный тренер, воспитанный ещё в 90-х. Кроме того, клуб всё ещё превышает потолок зарплат.

Оценка за лето: 5/10. Летом было подписано достаточное количество ролевиков на удачные контракты, но системные проблемы клуба не решены, а где-то даже и усугублены.