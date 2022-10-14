Малкин будет жертвовать $ 710 на благотворительность за каждое набранное очко в регулярке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин будет жертвовать деньги на благотворительность за каждое набранное очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, за каждое очко Малкин будет перечислять в благотворительный фонд $ 710.

«Моя жена Анна и я с гордостью объявляем о программе «Я забиваю для детей», поддерживающей благотворительный фонд Ronald McDonald House», Когда я подписал контракт этим летом, мы хотели сделать что-то в Питтсбурге и подумали о семьях, которые полагаются на RMHC. Я очень вырос за свою карьеру здесь, и название программы — это дань уважения», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.