Малкин будет жертвовать $ 710 на благотворительность за каждое набранное очко в регулярке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин будет жертвовать деньги на благотворительность за каждое набранное очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, за каждое очко Малкин будет перечислять в благотворительный фонд $ 710.
«Моя жена Анна и я с гордостью объявляем о программе «Я забиваю для детей», поддерживающей благотворительный фонд Ronald McDonald House», Когда я подписал контракт этим летом, мы хотели сделать что-то в Питтсбурге и подумали о семьях, которые полагаются на RMHC. Я очень вырос за свою карьеру здесь, и название программы — это дань уважения», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.
Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.
- 14 октября 2022
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:04
-
20:52
-
20:43
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:39
-
19:35