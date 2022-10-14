«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, уступив «Торонто». У Самсонова – 24 сейва

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, а для «столичных» это поражение стало вторым кряду со старта соревнований.

В составе «Торонто» отличились Джон Таварес, Калле Йернкрок и Марк Джордано, а за «Кэпиталз» забрасывали Ник Дауд и Маркус Юханссон.

37-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 51 секунду и завершил матч с показателем полезности «-1», не набрав очков. Его одноклубник и коллега по амплуа Евгений Кузнецов показал аналогичную статистику с игровым временем 18.30. У защитника Дмитрия Орлова – также нет результативных действий и коэффициент полезности «-1».

Ворота «Вашингтона» защищал 28-летний американский голкипер Чарли Линдгрен, отразивший 36 бросков из 39, а его визави из «Торонто» россиянин Илья Самсонов совершил 24 спасения.